Олег Гончар

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан в соцмережах привітала свою подругу Аліну Комащук із завоюванням бронзової нагороди на чемпіонаті світу в Тбілісі.

«Я дуже пишаюся тобою, Аліно. Ти вивела наш прапор на подіум. Ти подарувала нам радість. І я впевнена — далі більше! Дякую за цей день і вітаю, моя прекрасна дівчинко». Ольга Харлан

Комащук виграла першу в кар'єрі особисту медаль чемпіонатів світу. Раніше у неї були дві нагороди в командній шаблі.

В України наразі три медалі на турнірі — золота та дві бронзові. Інші дві нагороди виграли шпажисти Влада Харькова та Нікіта Кошман.

Зазначимо, що Харлан не виступає на чемпіонаті світу, але знаходиться в Тбілісі як глядач.