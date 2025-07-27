Харлан емоційно привітала Комащук з першою особистою медаллю ЧС
Ольга звернулась до своєї подруги з теплими словами
близько 1 години тому
Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан в соцмережах привітала свою подругу Аліну Комащук із завоюванням бронзової нагороди на чемпіонаті світу в Тбілісі.
«Я дуже пишаюся тобою, Аліно.
Ти вивела наш прапор на подіум. Ти подарувала нам радість. І я впевнена — далі більше!
Дякую за цей день і вітаю, моя прекрасна дівчинко».
Комащук виграла першу в кар'єрі особисту медаль чемпіонатів світу. Раніше у неї були дві нагороди в командній шаблі.
В України наразі три медалі на турнірі — золота та дві бронзові. Інші дві нагороди виграли шпажисти Влада Харькова та Нікіта Кошман.
Зазначимо, що Харлан не виступає на чемпіонаті світу, але знаходиться в Тбілісі як глядач.