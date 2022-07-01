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Харлан звернулася до рашистів після обстрілу Одещини: «Коли ж ви всі подохнете!»

Терористи обстріляли житловий будинок та дві бази відпочинку
Фехтування
14:26
Харлан звернулася до рашистів після обстрілу Одещини: «Коли ж ви всі подохнете!»
Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан побажала смерті рашистським окупантам, які постійно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст:

Сергіївка… Цієї ночі житловий будинок та база відпочинку! 18 загиблих. Твою ж матір!!! Коли ви всі подохнете!!!

P. S. За останніми даними загинули уже 19 осіб…

Олександр Усик (19-0, 13 KO) тепер називає Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) не інакше як український солдат.

Олег Шумейко-молодший
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Ольга Харлан війна

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