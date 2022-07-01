«Їбу*ий ранок». Харлан показала, з чого починається день в Миколаєві
Харлан звернулася до рашистів після обстрілу Одещини: «Коли ж ви всі подохнете!»
Терористи обстріляли житловий будинок та дві бази відпочинку
14:26
Фото: Instagram
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан побажала смерті рашистським окупантам, які постійно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст:
Сергіївка… Цієї ночі житловий будинок та база відпочинку! 18 загиблих. Твою ж матір!!! Коли ви всі подохнете!!!
P. S. За останніми даними загинули уже 19 осіб…
Олександр Усик (19-0, 13 KO) тепер називає Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) не інакше як український солдат.
Коментарі 0