Олег Гончар

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблі в команді Аліна Комащук вийшла в півфінал одиночних змагань на чемпіонаті світу з фехтування, який проходить в Тбілісі, Грузія.

У чвертьфіналі Комащук впевнено перемогла срібну призерку Олімпіади-2024 Сару Бальцер із Франції з рахунком 15:7. Цим досягненням шаблістка гарантувала собі мінімум бронзову медаль.

Медаль стане третьою для Комащук на чемпіонатах світу, але першою в особистих змаганнях.

Нагадаємо, раніше собі бронзу чемпіонату Європи гарантував шпажист Нікіта Кошман.