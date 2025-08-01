Комащук: «У росіян була наглість підходити і вітатись»
Українська спортсменка виступила проти участі представниць РФ
близько 1 години тому
Українська фехтувальниця Аліна Комащук, бронзова призерка чемпіонату світу-2025, висловила обурення участю нейтральних спортсменів із російськими паспортами на турнірі в Сінгапурі.
У коментарі "Суспільному" Комащук заявила, що їхня присутність була неприємною, а спроби росіян вітатися викликали здивування.
«Ми знали, що вони приїдуть, хто приїде. Звісно, було неприємно бачити їх в залі. У них навіть була наглість підходити і вітатись. Не знаю, наскільки треба не розуміти, наскільки ми їх не любимо».
Вона підкреслила, що українські фехтувальники максимально підтримували суперників росіян на доріжці, перекрикуючи російську групу підтримки вигуками «Слава Україні». Це допомагало спортсменам долати тиск.
Комащук відмовилася фотографуватися з росіянкою Яною Єгорян на церемонії нагородження, демонструючи протест.
Зазначимо, що «бронза» в особистих змаганнях із шаблею стала єдиною медаллю українських шаблісток на ЧС-2025.
Також золоту медаль та бронзову Україні принесли фехтувальники на шпагах.
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