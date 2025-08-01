Україна вперше з 2019 року потрапила у топ-5 медального заліку чемпіонату світу
Наша команда у Тбілісі завоювала три нагороди
близько 2 годин тому
У Тбілісі (Грузія) завершився чемпіонат світу з фехтування.
На турнірі було розіграно 12 комплектів нагород. Українська команда поклала у свою скрабничку 3 медалі – 1 золото та 2 бронзи.
Чемпіонкою світу в індивідуальній шпазі стала Влада Харькова. Шпажист Нікіта Кошман завоював бронзу. Аліна Комащук виборола індивідуальну бронзову медаль у шаблі.
Цей результат дозволив Україні посісти 5-ту позицію в медальному заліку.
Зазначимо, що востаннє збірна України потрапляла в топ-5 у 2019 році.
Медальний залік чемпіонату світу з фехтування
1. Франція – 6 медалей (2 золота + 3 срібла + 1 бронза)
2. США – 3 (2 + 1 + 0)
3. Італія – 6 (2 + 0 + 4)
4. Японія – 3 (1 + 2 + 0)
5. Україна – 3 (1 + 0 + 2)
Нагадаємо, грузинська поліція під час ЧС вивела з арени протестувальників з прапорами Грузії та України.