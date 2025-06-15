Олег Гончар

В Генуї на чемпіонаті Європи з фехтування українська шаблістка, олімпійська чемпіонка в команді Аліна Комащук виграла срібну нагороду.

У півфіналі вона поступалася польській фехтувальниці Сильвії Матушак з рахунком 3:5, але ще до перерви зуміла перевернути хід поєдинку, вийшовши вперед 8:6. Після перерви Аліна не дала суперниці жодного шансу, завершивши бій із переконливим рахунком 15:6.

У фіналі за золото 32-річна спортсменка зіткнулася з потужною суперницею — французькою фехтувальницею Сарою Нутча, чинною чемпіонкою Європи у складі збірної Франції та четвертим номером світового рейтингу. У цьому поєдинку Комашчук поступилася з рахунком 6:15, здобувши срібну медаль.

Нагадаємо, український фехтувальник на шпазі Роман Свічкар виграв золоту медаль ЧЄ-2025.