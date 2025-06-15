Комащук здобула срібло чемпіонату Європи з фехтування в Генуї
Олімпійська чемпіонка вийшла у фінал, але поступилася фаворитці з Франції
43 хвилини тому
В Генуї на чемпіонаті Європи з фехтування українська шаблістка, олімпійська чемпіонка в команді Аліна Комащук виграла срібну нагороду.
У півфіналі вона поступалася польській фехтувальниці Сильвії Матушак з рахунком 3:5, але ще до перерви зуміла перевернути хід поєдинку, вийшовши вперед 8:6. Після перерви Аліна не дала суперниці жодного шансу, завершивши бій із переконливим рахунком 15:6.
У фіналі за золото 32-річна спортсменка зіткнулася з потужною суперницею — французькою фехтувальницею Сарою Нутча, чинною чемпіонкою Європи у складі збірної Франції та четвертим номером світового рейтингу. У цьому поєдинку Комашчук поступилася з рахунком 6:15, здобувши срібну медаль.
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