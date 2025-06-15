Свічкар — чемпіон Європи з фехтування
Для українця це перша медаль континентальної першості
близько 1 години тому
Український шпажист Роман Свічкар здобув золото чемпіонату Європи-2025, який проходить у Генуї (Італія).
У фіналі 31-річний спортсмен з Харкова переміг італійця Маттео Галассі з рахунком 15:11.
На шляху до золотої медалі українець у півфіналі переміг угорця Гергея Шіклоші — віцечемпіона Олімпіади в Токіо та чинного олімпійського чемпіона Парижа-2024.
Для Романа Свічкара це перша медаль на чемпіонатах Європи.
Збірна України залишилася без Харлан на чемпіонат Європи-2025.
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