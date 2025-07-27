Олег Гончар

У Тбілісі (Грузія) на чемпіонаті світу з фехтування на шпазі українець Нікіта Кошман став бронзовим призером в індивідуальних змаганнях.

У півфіналі 23-річний українець поступився віцечемпіону Олімпіади-2020, угорцю Гергею Шіклоші, з рахунком 9:15.

Попри поразку, Кошман продемонстрував високий рівень майстерності, здолавши у чвертьфіналі італійця Маттео Галассі, що й принесло йому гарантовану бронзу.

Для Кошмана це перша індивідуальна медаль на чемпіонатах світу. Раніше він здобував нагороди лише в командних змаганнях на етапах Кубка світу.

Також ця бронза стала другою медаллю для України на ЧС-2025 після бронзи в командній шпазі у жінок.

Нагадаємо, також в півфінал вийшла шаблістка Аліна Комащук.