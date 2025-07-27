Кошман здобув бронзу на чемпіонаті світу-2025
Українець програв, але з медаллю
близько 1 години тому
У Тбілісі (Грузія) на чемпіонаті світу з фехтування на шпазі українець Нікіта Кошман став бронзовим призером в індивідуальних змаганнях.
У півфіналі 23-річний українець поступився віцечемпіону Олімпіади-2020, угорцю Гергею Шіклоші, з рахунком 9:15.
Попри поразку, Кошман продемонстрував високий рівень майстерності, здолавши у чвертьфіналі італійця Маттео Галассі, що й принесло йому гарантовану бронзу.
Для Кошмана це перша індивідуальна медаль на чемпіонатах світу. Раніше він здобував нагороди лише в командних змаганнях на етапах Кубка світу.
Також ця бронза стала другою медаллю для України на ЧС-2025 після бронзи в командній шпазі у жінок.
Нагадаємо, також в півфінал вийшла шаблістка Аліна Комащук.
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