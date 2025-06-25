Олег Гончар

Українська фехтувальниця Олена Кравацька не виступить на чемпіонаті світу-2025, який пройде з 22 по 30 липня. Про це вона повідомила у соцмережах, назвавши рішення болісним, але усвідомленим.

Кравацька заявила, що повернулась у спорт заради цього турніру, мріючи про першу особисту медаль. Однак сімейні обставини змінили плани — її мама переживає складний період, а сина немає з ким залишити на три тижні.

«Цього літа я не їду на чемпіонат світу. Це моє особисте рішення. Болісне, важке, але усвідомлене. Я поверталась у спорт саме заради цього чемпіонату — заради особистої медалі, якої мені ще не вистачає. Я дуже цього хотіла. Мені не вистачало змагань, тренувального ритму, цієї спортивної атмосфери. Але не цього разу. Сьогодні в моєму житті є речі, які важливіші за спорт. Моя мама — з нею зараз складний період, і я не можу бути десь далеко, коли вона мене потребує. І мій син. Його я не можу залишити на три тижні — бо залишити просто нема з ким. Мені близькі люди допомагають, наскільки можуть. Але є ролі, у яких важливо не просто бути, а бути присутнім. І коли цього немає — доводиться тримати все на собі. Тому я залишаюсь. Не слабка — сильна. Не переможена — пріоритетна. Не там, де мріялось. Але саме там, де зараз маю бути. І я знаю: ще будуть мої чемпіонати. Просто не цього літа». Олена Кравацька

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде з 22 по 30 липня.

Раніше Ольга Харлан не поїхала на чемпіонат Європи, але виконувала роль мотиватора для команди.