Народження нової зірки? Українка виграла чемпіонат Європи, знищивши у фіналі дворазову чемпіонку світу

Влада Харькова дебютувала на змаганнях цього рівню

Українська шпажистка Влада Харькова виграла чемпіонат Європи, котрий проходить в Антальї, Туреччина.

25-річна представниця Києва жодного разу не вигрававла дорослий чемпіонат України і вперше виступала на дорослому ЧЄ.

Варто виділити бій в 1/8 фіналу, де вона пройшла віцечемпіонку Європи, третього номера світового рейтингу француженку Марі-Флоранс Кандассамі.

Проте з найбільш статусною суперницею Харькова зійшлася, зрозуміло що, у фіналі. За золото турніру довелося боротися з 30-річною італійкою Росселлою Фьямінго, срібною призеркою Ріо-2016 і дворазовою чемпіонкою світу.

І Харькова провела сутичку неймовірно якісно. Вона відірвалася від суперниці, і коли італійка двічі наближалася до українки на відстань одного уколу – не давала слабину, а відразу ж відривалася від опонентки знову.

Зрештою, за секунду до завершення заключної трьохвилинки, Харькова завершила бій достроково – 15:10.

Відповідно, вона виграла свій дебютний дорослий чемпіонат Європи. І, до речі, стала лише третьою українською шпажисткою, котрій вдалося виграти індивідуальну першість на ЧЄ.

Інфографіка – facebook.com/fencing.ukraine Інфографіка – facebook.com/fencing.ukraine

Зважаючи на те, як Харькова провела цей турнір, можна припустити, що в Україні запалилася нова спортивна зірка. Будемо слідкувати.

До речі, важливе уточнення, що особистим тренером Влади є Дмитро Рейзлін, батько і тренер Ігоря Рейзліна, призера Олімпійських ігор-2020. Водночас новим головним тренером збірної України є Богдан Нікішин.

Нагадаємо, в FIE заборонили росії і білорусі виступати на міжнародних змаганнях.