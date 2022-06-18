Народження нової зірки? Українка виграла чемпіонат Європи, знищивши у фіналі дворазову чемпіонку світу
Українська шпажистка Влада Харькова виграла чемпіонат Європи, котрий проходить в Антальї, Туреччина.
25-річна представниця Києва жодного разу не вигрававла дорослий чемпіонат України і вперше виступала на дорослому ЧЄ.
Варто виділити бій в 1/8 фіналу, де вона пройшла віцечемпіонку Європи, третього номера світового рейтингу француженку Марі-Флоранс Кандассамі.
Проте з найбільш статусною суперницею Харькова зійшлася, зрозуміло що, у фіналі. За золото турніру довелося боротися з 30-річною італійкою Росселлою Фьямінго, срібною призеркою Ріо-2016 і дворазовою чемпіонкою світу.
І Харькова провела сутичку неймовірно якісно. Вона відірвалася від суперниці, і коли італійка двічі наближалася до українки на відстань одного уколу – не давала слабину, а відразу ж відривалася від опонентки знову.
Зрештою, за секунду до завершення заключної трьохвилинки, Харькова завершила бій достроково – 15:10.
Відповідно, вона виграла свій дебютний дорослий чемпіонат Європи. І, до речі, стала лише третьою українською шпажисткою, котрій вдалося виграти індивідуальну першість на ЧЄ.У
Зважаючи на те, як Харькова провела цей турнір, можна припустити, що в Україні запалилася нова спортивна зірка. Будемо слідкувати.
До речі, важливе уточнення, що особистим тренером Влади є Дмитро Рейзлін, батько і тренер Ігоря Рейзліна, призера Олімпійських ігор-2020. Водночас новим головним тренером збірної України є Богдан Нікішин.
Нагадаємо, в FIE заборонили росії і білорусі виступати на міжнародних змаганнях.
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