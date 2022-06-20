Тренер збірної України з фехтування: «В Україні ніде тренуватися, база підготовки у Львові за обставинами не приймає фехтувальників»
Шанс на золото. Чоловіча збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи-2022 з фехтування
Наші шаблісти у вирішальному поєдинку зустрінуться з командою Туреччини
14:47
Юрій Цап / Фото - nffu.org.uaЧоловіча збірна України з фехтування на шаблях вийшла в фінал чемпіонату Європи, який проходить в Анталії (Туреччина).
Українську команду на турнірі представляють Андрій Ягодка, Юрій Цап, Василь Гумен. Запасний – Богдан Платонов.
В 1/8 фіналу Україна впевнено перемогла Іспанію (45:33), в чвертьфіналі – Німеччину (45:44). У півфіналі українці здолали представників Туреччини (45:43).
У фіналі українці зустрінуться з командою Угорщини, які є бронзовими призерами Ігор в Токіо-2020.
Фінальна зустріч відбудеться сьогодні, 20 червня. Початок – о 18.45.
Нагадаємо, що українка Владислава Харкова завоювала перше з 2005 року для країни золото чемпіонату Європи з фехтування на шпагах.
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