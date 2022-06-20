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Шанс на золото. Чоловіча збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи-2022 з фехтування

Наші шаблісти у вирішальному поєдинку зустрінуться з командою Туреччини
Фехтування
14:47
Шанс на золото. Чоловіча збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи-2022 з фехтування
Юрій Цап / Фото - nffu.org.ua
Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях вийшла в фінал чемпіонату Європи, який проходить в Анталії (Туреччина).

Українську команду на турнірі представляють Андрій Ягодка, Юрій Цап, Василь Гумен. Запасний – Богдан Платонов.

В 1/8 фіналу Україна впевнено перемогла Іспанію (45:33), в чвертьфіналі – Німеччину (45:44). У півфіналі українці здолали представників Туреччини (45:43).

У фіналі українці зустрінуться з командою Угорщини, які є бронзовими призерами Ігор в Токіо-2020.

Фінальна зустріч відбудеться сьогодні, 20 червня. Початок – о 18.45.

Нагадаємо, що українка Владислава Харкова завоювала перше з 2005 року для країни золото чемпіонату Європи з фехтування на шпагах.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (фехтування) Андрій Ягодка Юрій Цап

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