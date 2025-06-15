Свічкар після свого золота вирішив коментувати виступ Комащук
Роман висловив своє захоплення олімпійською чемпіонкою
близько 2 годин тому
Аліна Комащук та Роман Свічкар
Український шпажист Роман Свічкар, який став чемпіоном Європи з фехтування, привітав свою співвітчизницю Аліну Комащук із завоюванням срібної медалі в індивідуальній шаблі.
У своєму пості в сторіс Instagram Свічкар згадав їхню спільну історію.
«15 років тому ми разом піднялись на п’єдестал кадетського чемпіонату до 17 років. Алінка! Олімпійська чемпіонка. Сьогодні, хромаючи, боролась, з болем та посмішкою взяла срібло».
Свічкар здобув золото в індивідуальній шпазі. Золото Свічкара — перше в чоловічій шпазі з 1994 року, коли переміг Віталій Агєєв.
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