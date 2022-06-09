Тренер збірної України: «У хлопців величезне бажання довести, що наша країна сильна та незламна»

З 17 по 22 червня в Анталії відбудеться чемпіонат Європи з фехтування

Старший тренер збірної України з фехтування на шпагах Володимир Станкевич розповів як налаштовує свою команду на чемпіонат Європи, що пройде в Анталії з 17 по 22 червня. Його слова приводить прес-служба НОК:

«Кожен має бути на своєму місці. У нас своя зброя, спортивна. Я кажу збірній: «Хлопці, це ваш фронт. Ви маєте на змаганнях захищати честь країни!» Психологічно багатьом зараз важко. Працюємо над цим аспектом постійно. У нас попереду відповідальні змагання - чемпіонат Європи в Анталії. Ми готуємося, збираємося з силами. У хлопців величезне бажання довести, що наша країна сильна та незламна. До нас на тренувальну базу приїздив особисто Сергій Назарович Бубка. Вручив хлопцям форму, поспілкувався, це їх надихнуло!»

Тренер рапіристів зізнався, що в час війни його команді немає де тренуватися.