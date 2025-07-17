Олег Гончар

Україна здобула першу медаль на Всесвітній літній Універсіаді-2025, що проходить в Німеччині.

Автором першої медалі стала 17-річна шпажистка Емілі Конрад, яка завоювала бронзу в особистих змаганнях із фехтування.

Конрад упевнено подолала чотири раунди на шляху до півфіналу, де поступилася чемпіонці Універсіади-2023 Кайлін Сьо з Гонконгу з рахунком 8:10.

Бронза Конрад стала першою її нагородою на Універсіадах.

Ще одну медаль Україні гарантувала Анна Максименко, яка вийшла до фіналу жіночої індивідуальної шпаги. За золото чи срібло вона змагатиметься з тією ж Кайлін Сьо.

Максименко раніше виграла золото на юніорському Кубку світу-2023 і срібло на ЧС-2022 серед юніорів.

Нагадаємо, Ольга Харлан відреагувала на допуск росіянок з військовим званням до чемпіонату світу-2025.