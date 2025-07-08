Володимир Кириченко

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на допуск нейтральних атлеток з російським паспортом до чемпіонату світу, який пройде у Тбілісі (Грузія).

Ольга додала в сторіс фото фехтувальниць з президентом рф та секретарем Ради безпеки рф.

«Нейтральні наближаються до чемпіонату світу у Тбілісі. Молодці, FIE».

Нагадаємо, до світової першості у нейтральному статусі допустили Софію Велику, яка має звання майора рф, Ольгу Нікітіну, Олександру Михайлову та Яну Єгорян, яка має звання лейтенанта російської армії.