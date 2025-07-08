Харлан відреагувала на допуск росіянок з військовим званням до чемпіонату світу-2025
FIЕ продовжує підтримувати терористів
близько 2 годин тому
Ольга Харлан / Фото - Instagram
Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на допуск нейтральних атлеток з російським паспортом до чемпіонату світу, який пройде у Тбілісі (Грузія).
Ольга додала в сторіс фото фехтувальниць з президентом рф та секретарем Ради безпеки рф.
«Нейтральні наближаються до чемпіонату світу у Тбілісі. Молодці, FIE».
Нагадаємо, до світової першості у нейтральному статусі допустили Софію Велику, яка має звання майора рф, Ольгу Нікітіну, Олександру Михайлову та Яну Єгорян, яка має звання лейтенанта російської армії.
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