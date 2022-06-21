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Повний комплект медалей для країни. Жіноча збірна України завоювала першу за 17 років нагороду в командній шпазі на ЧЄ

В бронзовому фіналі наші дівчата здолали команду Швейцарії
Фехтування
18:12
Повний комплект медалей для країни. Жіноча збірна України завоювала першу за 17 років нагороду в командній шпазі на ЧЄ
Яна Шемякина / Фото - nffu.org.ua
Жіноча збірна України перемогла Швейцарію в поєдинку за бронзову нагороду чемпіонату Європи-2022 з фехтування, який проходить в турецькій Анталії – 45:42.

Українську команду представили шпажистки Інна Бровко, Яна Шемякіна, Юлія Свистіль та Влада Харькова.

Відзначимо, що це перша медаль в цьому виді програми на чемпіонатах Європи за 17 років для жіночої збірної з фехтування на шпагах (з 2005 р).

У півфіналі українки програли представницям Франції (36:45), а швейцарки поступилися команді Італії (32:45).

Україна отримала повний комплект нагород на ЧЄ-2022 – Харкова виграла перше з 2005 року золото турніру з фехтування на шпагах, чоловіча збірна України завоювала срібло з фехтування на шаблях.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (фехтування) Яна Шемякіна Влада Харькова

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