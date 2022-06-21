Харькова: «Моя перемога на чемпіонаті Європи – дзвіночок про те, що ми, українці, тут»
Повний комплект медалей для країни. Жіноча збірна України завоювала першу за 17 років нагороду в командній шпазі на ЧЄ
В бронзовому фіналі наші дівчата здолали команду Швейцарії
18:12
Яна Шемякина / Фото - nffu.org.uaЖіноча збірна України перемогла Швейцарію в поєдинку за бронзову нагороду чемпіонату Європи-2022 з фехтування, який проходить в турецькій Анталії – 45:42.
Українську команду представили шпажистки Інна Бровко, Яна Шемякіна, Юлія Свистіль та Влада Харькова.
Відзначимо, що це перша медаль в цьому виді програми на чемпіонатах Європи за 17 років для жіночої збірної з фехтування на шпагах (з 2005 р).
У півфіналі українки програли представницям Франції (36:45), а швейцарки поступилися команді Італії (32:45).
Україна отримала повний комплект нагород на ЧЄ-2022 – Харкова виграла перше з 2005 року золото турніру з фехтування на шпагах, чоловіча збірна України завоювала срібло з фехтування на шаблях.
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