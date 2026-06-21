Сергій Разумовський

Жіноча збірна України зі шпаги здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи-2026 з фехтування. Нагороду для команди вибороли Олена Кривицька, Яна Шемякіна, Інна Бровко та Анна Максименко.

Ця медаль стала вже п’ятою для України на континентальній першості. Українські шпажистки зуміли піднятися на п’єдестал після напруженого бронзового поєдинку проти Італії, яка є олімпійською чемпіонкою в цій дисципліні.

Перед матчем за третє місце команда під керівництвом старшого тренера Богдана Нікішина виступала у півфіналі проти Франції. Француженки, які були господарками турніру та чинними чемпіонками світу, виявилися сильнішими й перемогли українок з рахунком 45:33. Після цієї поразки збірна України отримала шанс продовжити боротьбу за медаль у зустрічі за бронзу.

Поєдинок проти Італії вийшов надзвичайно драматичним. Українська команда мала перевагу у шість уколів, однак суперниці змогли відіграти відставання та перевести протистояння у напружену кінцівку. Долю бронзової нагороди довелося вирішувати в додаткову хвилину.

Ключовий момент настав на пріоритеті, коли Анна Максименко завдала вирішального уколу. Саме ця дія принесла Україні перемогу з рахунком 29:28 і дозволила команді завершити турнір із бронзовими медалями.

Для українських шпажисток це друга поспіль нагорода чемпіонату Європи у командній першості. Минулого року жіноча збірна України зі шпаги стала чемпіонкою Європи, а цього разу зуміла знову втриматися серед призерок континентальної першості.

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