У світі стало однією Харлан більше. 6-разова олімпійська призерка народила доньку
Як назвали новонароджене дитя?
42 хвилини томуПідписатися в
Ольга Харлан повідомила про народження дитини. Шестиразова олімпійська призерка та одна з найуспішніших спортсменок в історії України опублікувала допис у соціальних мережах після появи на світ доньки.
Дівчинку назвали Аріанною. Для Харлан це особлива подія, адже раніше українська фехтувальниця взяла паузу у спортивній кар’єрі через вагітність, але про завершення виступів офіційно не оголошувала.
Батьком дитини є італійський шабліст Луїджі Самеле. Він також має вагомі досягнення у фехтуванні та є багаторазовим призером Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.
Харлан і Самеле познайомилися завдяки фехтуванню. Спортсмени вже багато років перебувають у стосунках і неодноразово підтримували одне одного під час важливих стартів.
Ольга Харлан залишається найтитулованішою українською спортсменкою за кількістю олімпійських нагород. У її активі шість медалей Олімпійських ігор, серед яких два золота, срібло та три бронзи.
Олімпійські нагороди Ольги Харлан
Пекін-2008 — золото у командній першості
Лондон-2012 — бронза в індивідуальній першості
Ріо-де-Жанейро-2016 — срібло у командній першості
Ріо-де-Жанейро-2016 — бронза в індивідуальній першості
Париж-2024 — золото у командній першості
Париж-2024 — бронза в індивідуальній першості
Завдяки своїм результатам Харлан давно має статус легенди українського спорту. Її успіхи на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи зробили шаблістку однією з головних постатей в історії українського фехтування.
Раніше Федерація фехтування України засудила повернення росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.
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