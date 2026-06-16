Сергій Разумовський

Ольга Харлан повідомила про народження дитини. Шестиразова олімпійська призерка та одна з найуспішніших спортсменок в історії України опублікувала допис у соціальних мережах після появи на світ доньки.

Дівчинку назвали Аріанною. Для Харлан це особлива подія, адже раніше українська фехтувальниця взяла паузу у спортивній кар’єрі через вагітність, але про завершення виступів офіційно не оголошувала.

Батьком дитини є італійський шабліст Луїджі Самеле. Він також має вагомі досягнення у фехтуванні та є багаторазовим призером Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Харлан і Самеле познайомилися завдяки фехтуванню. Спортсмени вже багато років перебувають у стосунках і неодноразово підтримували одне одного під час важливих стартів.

Ольга Харлан залишається найтитулованішою українською спортсменкою за кількістю олімпійських нагород. У її активі шість медалей Олімпійських ігор, серед яких два золота, срібло та три бронзи.

Олімпійські нагороди Ольги Харлан

Пекін-2008 — золото у командній першості

Лондон-2012 — бронза в індивідуальній першості

Ріо-де-Жанейро-2016 — срібло у командній першості

Ріо-де-Жанейро-2016 — бронза в індивідуальній першості

Париж-2024 — золото у командній першості

Париж-2024 — бронза в індивідуальній першості

Завдяки своїм результатам Харлан давно має статус легенди українського спорту. Її успіхи на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи зробили шаблістку однією з головних постатей в історії українського фехтування.

Раніше Федерація фехтування України засудила повернення росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.