Жіноча збірна України – переможниця чемпіонату Європи з хокею на траві
Синьо-жовті у вирішальному матчі обіграли Туреччину
35 хвилин тому
Фото: eurohockey
Жіноча збірна України з хокею на траві здобула перемогу на чемпіонаті Європи у третьому дивізіоні, який відбувся в Аланії (Туреччина).
У фінальному матчі українки впевнено розгромили господарок турніру — збірну Туреччини з рахунком 10:1.
Нагадаємо, у 2023 році команда виступала у другому дивізіоні, однак за фінансові борги змушена була опуститися до найнижчого рівня континентальної першості.
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