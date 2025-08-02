Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з хокею на траві здобула перемогу на чемпіонаті Європи у третьому дивізіоні, який відбувся в Аланії (Туреччина).

У фінальному матчі українки впевнено розгромили господарок турніру — збірну Туреччини з рахунком 10:1.

Нагадаємо, у 2023 році команда виступала у другому дивізіоні, однак за фінансові борги змушена була опуститися до найнижчого рівня континентальної першості.