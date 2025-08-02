Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24–0, 15 КО).

Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей.

Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Під час зустрічі з ним говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.

Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.

Працюємо спільно задля України, задля свободи, заради миру.