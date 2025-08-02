Зеленський зустрівся з Усиком – говорили про молодь, спорт і незламність України
Президент України відзначив важливість участі спортивних легенд у міжнародній комунікації
близько 2 годин тому
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24–0, 15 КО).
Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей.
Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.
Під час зустрічі з ним говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.
Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.
Працюємо спільно задля України, задля свободи, заради миру.
Нагадаємо, що Усик повернувся в Україну після реваншу з Даніелєм Дюбуа.