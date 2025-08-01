У Великій Британії назвали трьох бійців, які можуть перемогти Усика
Бунс вважає, що у майбутньому українця здолають
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Оглядач боксу з Великої Британії Стів Бунс назвав боксерів, які можуть створити проблеми для Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова експерта наводить sport.ua:
Якщо повернеться Тайсон Ф'юрі і приведе себе в чудову форму, то він матиме шанс це зробити. Джозеф Паркер розумний боксер і може також завдати проблеми Усику. Ще назву Агіта Кабаєла. Хтось з цієї трійці може перемогти Олександра, але не думаю що саме зараз це можливо.
Нагадаємо, що Усик повернувся в Україну після реваншу з Даніелєм Дюбуа.
Поділитись