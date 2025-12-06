Підгайна та Коваль здобули для України історичну медаль на юніорському Гран-прі
Українські фігуристи стали третіми у танцях на льоду
Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль завоювали бронзу у фіналі юніорського Гран-прі з танців на льоду.
Український дует набрав 156,22 бала. Зазначимо, що ритмічного танцю вони йшли другими.
Це перша медаль для України на цьому рівні з сезону-1999/2000.
Золото здобули представники США Хана Марія Абоян та Данило Веселухін.
Юніорський Гран-прі-2025. Фінал. Танці на льоду. Підсумкова таблиця
1. Хана Марія Абоян / Данило Веселухін (США) – 165.45 бала
2. Амбре Перрьє Джанезіні / Самюель Блан Клаперман (Франція) – 158.28
3. Ірина Підгайна / Артем Коваль (Україна) – 156,22
Нагадаємо, українські дуети здобули медалі на турнірі з фігурного катання в Болгарії.
