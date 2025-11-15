Олег Шумейко

На чемпіонаті світу-2025 з пляжного волейболу обидва українські тандеми здобули другі перемоги у групах A та B відповідно та гарантували вихід до плей-оф турніру.

Тетяна Лазаренко та Дар’я Романюк обіграли представниць Перу Клаудію Ґаону та Лізабет Аллкку 2:0 (21:19, 21:18). У заключній зустрічі тандем зустрінеться з лідерками світового рейтингу Тамелою та Вікторією.

Валентина Давідова та Ангеліна Хміль розтрощили єгиптянок Марву Абдельхаді та Наду Хамді 2:0 (21:5, 21:6). В останньому матчі у квартеті представниці України зіграють з другим номером світового рейтингу бразилійка Карол Сальґаду та Ребеккою.

Обидві зустрічі заплановані на ніч з 16 на 17 листопада за київським часом.