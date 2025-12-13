Олег Гончар

Українська федерація фігурного катання (УФФК) оголосила, що Кирило Марсак представить Україну в чоловічому одиночному катанні на Олімпійських іграх-2026.

Ліцензію здобув саме Марсак на олімпійському кваліфікаційному турнірі в Пекіні, але вона була неіменною і тому раніше не було відомо, хто поїде. Однак, Кирило був головним фаворитом.

Україна отримала лише одну ліцензію у фігурному катанні, що стало антирекордом України в цьому виді спорту.

Додаткові квоти можливі лише через перерозподіл невикористаних ліцензій. Остаточний список учасників затвердять 26 січня.

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

Нагадаємо, раніше Марсак приніс Україні першу медаль міжнародного сезону.