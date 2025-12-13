Стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2026 в фігурному катанні
Визначено власника єдиної ліцензії для України
18 хвилин тому
Українська федерація фігурного катання (УФФК) оголосила, що Кирило Марсак представить Україну в чоловічому одиночному катанні на Олімпійських іграх-2026.
Ліцензію здобув саме Марсак на олімпійському кваліфікаційному турнірі в Пекіні, але вона була неіменною і тому раніше не було відомо, хто поїде. Однак, Кирило був головним фаворитом.
Україна отримала лише одну ліцензію у фігурному катанні, що стало антирекордом України в цьому виді спорту.
Додаткові квоти можливі лише через перерозподіл невикористаних ліцензій. Остаточний список учасників затвердять 26 січня.
Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.
