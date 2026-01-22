Павло Василенко

Майбутнє Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед більше не виглядає безхмарним. Португальський півзахисник, за інформацією близьких до нього джерел, дедалі гостріше відчуває втому від постійної боротьби без реальних трофеїв і серйозно замислюється над наступним етапом кар’єри. Фернандеш готовий вислухати пропозиції, які дадуть йому шанс стабільно боротися за головні титули – і такі варіанти вже з’являються.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, мюнхенська Баварія уважно стежить за ситуацією навколо капітана Манчестер Юнайтед і розглядає його як ключове стратегічне підсилення. Керівництво чемпіона Німеччини нібито готове підготувати пропозицію в розмірі близько 100 мільйонів євро – суму, яка стане серйозним сигналом не лише для англійського клубу, а й для всієї Європи.

У Мюнхені бачать у Фернандеші не просто чергове придбання, а лідера, здатного взяти на себе відповідальність у вирішальні моменти та підняти рівень гри команди як у Бундеслізі, так і в Лізі чемпіонів. Манчестер Юнайтед не має наміру легко відпускати свою зірку, однак пропозиція такого масштабу може змусити клуб сісти за стіл переговорів.

Сам Фернандеш, за чутками, не планує тиснути на керівництво, але серйозно розгляне будь-який варіант, який гарантуватиме йому боротьбу на найвищому рівні.