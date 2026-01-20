Манчестер Юнайтед хоче підписати гравця з аравійської Про ліги
Клуб готовий заплатити 23 мільйони євро
Рубен Невеш / фото - Getty
Португальський хавбек Рубен Невеш, який нині захищає кольори саудівського Аль-Хіляля, може повернутися до Англійської Прем’єр-ліги. Зацікавленість у підписанні футболіста виявляє Манчестер Юнайтед.
За інформацією журналіста Екрема Конура, керівництво червоних дияволів уже зробило офіційну пропозицію щодо трансферу 27-річного півзахисника. Манкуніанці готові викласти за Невеша 23 мільйони євро.
Чинний контракт португальця з Аль-Хілялем спливає влітку, що може спростити переговорний процес між клубами.
У поточному сезоні Рубен Невеш провів 21 матч у складі саудівського клубу, в яких відзначився вісьмома забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що на Невеша претендує мадридський Реал.
