Аль-Хіляль відновив роботу над можливим трансфером півзахисника та капітана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша вже в межах поточного трансферного вікна. Про це повідомляє ресурс indykaila News у соціальній мережі X.

За наявною інформацією, представники саудівського клубу готові запропонувати англійському гранду 100 мільйонів фунтів стерлінгів за перехід португальського хавбека. Самому футболісту планують запропонувати контракт із заробітною платою близько 600 тисяч фунтів на тиждень, що складає приблизно 28,8 мільйона фунтів на рік.

У поточному сезоні Бруну Фернандеш провів 19 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок п’ять забитих м’ячів і вісім результативних передач. Його чинна угода з Манчестер Юнайтед діє до літа 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця оцінюється у 40 мільйонів євро.

Також раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль стане першим приватним клубом у Саудівській Про Лізі.