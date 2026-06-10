Павло Василенко

Після того, як учора мадридський Реал відновив партнерство зі своїм головним спонсором Emirates, сьогодні клуб оголосив про продовження угоди з постачальником спортивного одягу, а саме з компанією Аdidas.

Новий контракт між двома сторонами розрахований ще на вісім років – до літа 2034 року. Це продовження давньої співпраці між мадридським Реалом та Аdidas, яка розпочалася ще в 1980-х роках і триває вже понад 35 років з деякими перервами. За даними іспанських ЗМІ, оновлений контракт принесе клубу рекордний спонсорський дохід у розмірі близько 120 мільйонів євро за сезон.

Саме тому переобраний президент Реала Флорентіно Перес наголосив на важливості угоди.

«Угода, підписана сьогодні, є найважливішою в історії футболу. Стратегічне партнерство між Реалом та Аdidas допомогло нам протягом цих трьох десятиліть пережити один із найчудовіших періодів у нашій історії. Воно також сприяло подальшому підживленню того універсального почуття, яке називається мадридизмом», – сказав керівник клубу.

Генеральний директор Аdidas Бйорн Гульден також прокоментував нову угоду.

«Це одне з найдовших і найуспішніших партнерств у спорті. Реал Мадрид – це дуже особливий клуб з неймовірною історією. Я неймовірно пишаюся тим, що три смужки продовжують бути частиною цієї надзвичайно успішної історії. Ми з нетерпінням чекаємо на створення найкращих продуктів для команди, допомагаючи їм виступати на найвищому рівні та пропонуючи вболівальникам по всьому світу привабливі товари для способу життя, які дозволять їм демонструвати свою пристрасть і підтримку клубу як на стадіонах, так і на вулицях», – сказав він.

За Реал виступає український голкіпер Андрій Лунін.

Нещодавно повідомлялося, що мадридську команду очолить Жозе Моурінью.