Моурінью став новим наставником Реала – мадридці сплатили Бенфіці суму відступних
Португалець повертається до столиці Іспанії
44 хвилини томуПідписатися в
Жозе Моуріньо / Фото - ESPN
Бенфіка оголосила про відхід головного тренера команди, португальського спеціаліста Жозе Моурінью.
Зірковий наставник дав свою згоду на перехід у мадридський Реал, який активував його суму відступних у розмірі 15 млн євро.
Моурінью вже очолював Реал з 2010 до 2013 року.
Раніше посаду головного тренера «вершкових» залишив Альваро Арбелоа.
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