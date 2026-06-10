Володимир Кириченко

Бенфіка оголосила про відхід головного тренера команди, португальського спеціаліста Жозе Моурінью.

Зірковий наставник дав свою згоду на перехід у мадридський Реал, який активував його суму відступних у розмірі 15 млн євро.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Моурінью вже очолював Реал з 2010 до 2013 року.

Раніше посаду головного тренера «вершкових» залишив Альваро Арбелоа.

Перес готує бомбу на 300 мільйонів: Реал націлився на двох зірок