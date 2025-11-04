Павло Василенко

Арсенал здобув переконливу перемогу над празькою Славією з рахунком 3:0, але головною подією вечора стала не лише гра лондонців, а історичний дебют юного Макса Доумана.

Правому вінгеру – лише 15 років і 308 днів, але він уже увійшов у футбольну історію як наймолодший гравець, який коли-небудь виходив на поле у матчі Ліги чемпіонів.

Доуман розпочав зустріч на лаві запасних, але на 73-й хвилині замінив Леандро Троссарда. Для підлітка це був момент, який назавжди залишиться у пам’яті.

Попередній рекорд належав Юссуфі Мукоко, який дебютував у Лізі чемпіонів за дортмундську Боруссію у віці 16 років і 18 днів.

Доуман уже встиг провести 27 хвилин у Англійській Прем’єр-лізі, де відзначився результативною передачею, і тепер впевнено заявив про себе на європейській арені.

Наступний матч Арсенала – у суботу проти Сандерленда, але для Доумана цей тиждень уже став тим, про який мріє кожен юний футболіст.