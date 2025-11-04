Павло Василенко

Арсенал продовжив свою ідеальну серію в Лізі чемпіонів. Сьогодні лондонська команда в Празі перемогла Славію з рахунком 3:0.

Арсенал вийшов вперед на 32-й хвилині, коли Букайо Сака не вразив пенальті.

У другому таймі вболівальники побачили ще два голи від гостей. Перший забив Мікель Меріно відразу після перерви, а на 68-й хвилині іспанець оформив дубль.

Після чотирьох турів Арсенал посідає перше місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з 12 очками, тоді як Славія знаходиться на 30-й позиції (два бали).

У наступному турі, 26 листопада, Арсенал прийматиме Баварію на «Емірейтс», а Славія зіграє проти Атлетіка з Більбао.

Ліга чемпіонів, 4-й тур

Славія – Арсенал – 0:3

Голи: Сака, 32 (пен), Меріно, 46, 68.