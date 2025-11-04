Наполі не зміг обіграти Айнтрахт у матчі Ліги чемпіонів
Команди сильнішого не визначили
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі зіграв внічию вдома з Айнтрахтом (Франкфурт) – 0:0.
Матч пройшов у фанатичній атмосфері на трибунах, але, окрім видимої переваги та кращої гри на полі, господарям поля зрештою не вдалося «зламати» чіпких гостей з Німеччини.
З чотирма очками Наполі посідає 19-ту позицію в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Айнтрахт з аналогічною кількістю балів йде 18-м.
Ліга чемпіонів, 4-й тур
Наполі – Айнтрахт – 0:0