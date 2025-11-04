Павло Василенко

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі зіграв внічию вдома з Айнтрахтом (Франкфурт) – 0:0.

Матч пройшов у фанатичній атмосфері на трибунах, але, окрім видимої переваги та кращої гри на полі, господарям поля зрештою не вдалося «зламати» чіпких гостей з Німеччини.

З чотирма очками Наполі посідає 19-ту позицію в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Айнтрахт з аналогічною кількістю балів йде 18-м.

Ліга чемпіонів, 4-й тур

Наполі – Айнтрахт – 0:0