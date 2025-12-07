Сергій Разумовський

У 13-му турі німецької Бундесліги Баварія на виїзді розгромила Штутгарт.

Мюнхенці продемонстрували значний прогрес у другому таймі після стриманішої гри до перерви. Команда, попри шість ротацій у складі, утримала лідерство в чемпіонаті та продовжила безпрограшну серію. Вихід Гаррі Кейна на заміну став ключовим: форварду знадобилося пів години, щоб оформити хет-рик і закріпити перевагу мюнхенців. Англієць, до речі, оформив уже 33 голи за клуб і збірну в цьому сезоні.

Зустріч викликала підвищений інтерес, адже обидва суперники підійшли до неї в хорошій формі. Штутгарт активно пресингував і створив кілька небезпечних моментів, однак не зміг реалізувати свої шанси. Баварія певний час грала пасивніше, але згодом відновила контроль над поєдинком, поступово збільшуючи володіння м’ячем і темп атаки.

У другому таймі команда Венсана Компані додала в інтенсивності, а заміни змінили перебіг матчу. У воротах впевнено діяв Урбіг, а в атаці Баварія скористалася втомою суперника. Окрім хетрика Кейна, відзначилися Станішич та Лаймер.

До вашої уваги огляд матчу.

Баварія набрала 37 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю. Лейпциг (29) відстає на вісім балів. Штутгарт (22) – лише шостий.

Бундесліга, 13-й тур

Штутгарт – Баварія 0:5

Голи: Лаймер, 11, Кейн, 66, 82 (пен.), 88, Станішич, 78

Штутгарт: Нюбель, Міттельштедт, Гендрікс, Аль-Дахіль, Вагноман (Ассіньйон, 75), Штіллер, Чема, Левелінг, Ель-Ханнус (Томаш, 74), Нарті (Фюріх, 61), Ундав

Баварія: Урбіг, Бішоф (Станішич, 46), Кім, Упамекано (Іто, 83), Лаймер, Ґорецка (Павлович, 61), Кімміх, Діас, Геррейру (Карл, 60), Олісе, Джексон (Кейн, 60)

Попередження: Аль-Дахіль, Левелінг – Бішоф, Упамекано, Ґорецка, Луїс Діас

Вилучення: Асіньйон, 81