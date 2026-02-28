Павло Василенко

У Туреччині розгортається гучний скандал довкола незаконних футбольних ставок. За інформацією видання Sabah, капітан Фенербахче Мерт Хакан Яндаш та футболіст Галатасарай Метехан Балтаджи стали фігурантами кримінальної справи. Яндашу інкримінують участь у схемах із незаконними ставками, і йому може загрожувати до 17 років позбавлення волі. Балтаджи, за даними слідства, ризикує отримати до 13 років.

Правоохоронці встановили, що гравець Галатасарая робив ставки на матчі своєї команди проти Різеспора у березні 2021 року та Гезтепе у квітні того ж року. На ті поєдинки він не виходив у стартовому складі, перебуваючи в запасі. За версією слідства, Балтаджи здійснював ставки як звичайний клієнт букмекерських контор, не повідомляючи про свій статус професійного футболіста.

Скандал набуває ще більшого масштабу на тлі заяв президента Федерації футболу Туреччини Ібрагім Хаджіоманоглу, який восени 2025 року оголосив про відсторонення 149 арбітрів через підозри у ставках на футбольні матчі. Згодом з’ясувалося, що перевірки торкнулися і понад тисячі гравців – загалом 1024 осіб опинилися під підозрою. Турецький футбол опинився перед серйозним випробуванням на прозорість та довіру.