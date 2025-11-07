Павло Василенко

У Туреччині вибухнув масштабний футбольний скандал. Прокуратура Стамбула повідомила про 18 затримань, серед яких – 17 футбольних арбітрів і президент клубу Еюпспор. Ще троє осіб перебувають у розшуку.

Розслідування стосується зловживання службовим становищем та впливу на результати матчів. За даними турецьких ЗМІ, серед фігурантів – відомі судді, які працювали на матчах вищих дивізіонів країни.

Під арештом опинилися, зокрема, Ахмет Киванч Кадер, Аріф Ташкін, Баран Караман, Батухан Топчу та інші. Також під слідством – президент Еюпспора Мурат Озкая, а також власник Касимпаші Тургай Чинер і ексочільник клубу Фатіх Сарач, які, за попередніми даними, переховуються за кордоном.

Минулого тижня Федерація футболу Туреччини (TFF) вже відсторонила 149 арбітрів, звинувачених у ставках на спорт, що суворо заборонено правилами. Покарання – від восьми до дванадцяти місяців.

Слідство також перевіряє, чи робили арбітри ставки на матчі, які самі обслуговували, а також досліджує їхні доходи та можливі зв’язки з договірними матчами. Обшуки проводилися одразу в 12 провінціях країни.

За інформацією видання Sabah, загалом перевірку пройшли 571 суддя, з яких 371 мав акаунти для ставок, а 152 – активно їх робили.