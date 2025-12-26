У турецьких медіа з’явилися імена футболістів, яких було затримано в межах розслідування справи про незаконні букмекерські ставки. Раніше повідомлялося, що поліція Стамбула заарештувала 26 осіб, причетних до цієї справи.

За інформацією TRT Haber, серед затриманих футболістів фігурують Бахаттін Берке Демірджан, Догукан Чинар, Ергюн Назлі, Ейюп Кан Теміз, Фуркан Демір, Гекхан Пайал, Хаміт Байрактар, Хусейн Айбарс Тюфекчі, Ібрагім Їлмаз, Ілке Танкул, Ісмаїл Каракаш, Мерт Акташ та Туфан Келлечі.

Минулого місяця президент Турецької футбольної федерації Ібрагім Хаджиосманоглу заявив, що внаслідок діяльності, пов’язаної з незаконними ставками, з країни було виведено понад 50 мільярдів доларів.

Згідно з попередньою інформацією, прокуратура Туреччини в межах цього розслідування видала ордери на арешт 29 осіб. Серед них — 14 футболістів, колишній генеральний директор Галатасарая Ерден Тимур, співробітник поліції, віцепрезидент Еюспора Фатіх Кулаксиз, а також директор з міжнародних відносин і національних збірних Турецької футбольної федерації Бугра Джем Імамоглуллар.