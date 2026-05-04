Сергій Разумовський

Шахтар продовжує стежити за ситуацією навколо атакувального півзахисника Греміо Габріела Мека. Як повідомляє Globo Esporte, 18-річний бразильський футболіст знову потрапив до сфери інтересів українського клубу, який уже раніше намагався домовитися про його трансфер.

За інформацією джерела, наразі офіційної пропозиції від Шахтаря щодо придбання Мека ще не надходило. Донецький клуб очікує, що Греміу визначиться із сумою, за яку готовий розглянути можливість продажу одного зі своїх найперспективніших молодих гравців. Після цього українська сторона зможе оцінити умови потенційної угоди та вирішити, чи робити конкретний крок у напрямку трансферу.

Інтерес до Габріеля Мека проявляє не лише Шахтар. За даними джерела, за футболістом також уважно стежить Вільярреал. Іспанський клуб планує відправити своїх представників до Бразилії, щоб наживо переглянути гру півзахисника та скласти детальніше враження про його рівень, потенціал і готовність до переїзду в європейський футбол.

Мек уже певний час перебуває у скаутських списках багатьох відомих клубів. Серед команд, які раніше звертали увагу на бразильця, називаються Ліверпуль і ПСЖ. Такий інтерес пояснюється віком гравця, його технічними якостями та перспективами розвитку. У Греміо вважають його одним із футболістів, які в майбутньому можуть принести клубу значний прибуток на трансферному ринку.

Сезон 2026 року Габріель Мек розпочав у першій команді Греміо. Очікується, що під час наступного трансферного вікна, яке триватиме з 20 липня до 11 вересня, щонайменше один клуб зробить офіційну пропозицію щодо його переходу.

Шахтар уже мав предметний інтерес до Мека раніше. У вересні 2025 року донецький клуб пропонував за бразильського футболіста 15 мільйонів євро. На той момент така сума влаштовувала тодішнє керівництво Греміо, проте сам гравець вирішив не приймати цю пропозицію і залишився у бразильській команді.

Зараз ситуація в клубі змінилася. Нове керівництво Греміо на чолі з президентом Одоріко Романом має намір отримати за можливий продаж Мека більшу суму. У клубі розуміють, що інтерес з боку європейських команд може дозволити підняти вартість футболіста, особливо якщо конкуренція за нього посилиться.

У поточному сезоні Габріель Мек провів 21 матч за Греміо. На його рахунку один забитий м’яч і одна результативна передача. Сам Мек задоволений своїм становищем у команді та кількістю ігрового часу, яку він отримує. Водночас гравець, як і Греміо, готовий розглядати всі пропозиції, які можуть надійти під час трансферного вікна.

Раніше стало відомо, чи вважають у Шахтарі себе чемпіонами після другої перемоги над Динамо у чемпіонаті.