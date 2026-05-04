Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник заявив, що команду поки не можна вважати чемпіоном України, незважаючи на перемогу в матчі 26-го туру УПЛ проти Динамо (2:1) та відрив у десять очок від ЛНЗ.

Початок матчу склався для нас дуже важко, адже ми пропустили. Довелося відіграватися, а з таким суперником, як «Динамо», це непросто. У перерві ми поговорили, внесли корективи й у другому таймі переломили хід гри: забили два м’ячі та здобули перемогу.

Гол Пономаренка? Таке буває. Сталася обрізка в центрі поля, Пономаренко добре приклався до м’яча й точно пробив – це призвело до голу. Я маю так грати, адже цього вимагає наша ігрова структура. Так, ми пропустили, але команда не впала духом і змогла відігратися. Я був упевнений, що так і буде.

На гру з Динамо не потрібні зайві слова – як-ніяк це дербі. А на дербі усі налаштовуються максимально, попри важкі переїзди. Туран у перерві нічого надзвичайного він не сказав: просив проявити характер і зробив кілька тактичних перестановок.

Про чемпіонство у роздягальні після матчу не йшлося. Хлопці співали пісні про перемогу, всі були дуже раді. Розуміємо, що наступна гра чемпіонату буде вирішальною – у ній можемо здобути чемпіонство. Але сьогодні ми ще не чемпіони, нам потрібно продовжувати працювати, – заявив Різник в інтерв'ю «Українському футболу».