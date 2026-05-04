У таборі Шахтаря високо оцінили фанстастичний гол Пономаренка з центру поля у «Класичному»
Після шаленого удару форварда Динамо «гірники» лише у другому таймі зуміли перевернути гру
близько 1 години тому
Захисник Шахтаря Валерій Бондар відреагував на фантастичний забитий м'яч нападника Динамо Матвія Пономаренка в очному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (2:1).
Класичне цікаве тим, що ніхто не хоче помилятися. І бачите, ми пропустили швидкий... ну, не швидкий, але ми пропустили м’яч такий курйозний, можна так сказати, тому що з центру поля так забити... Це треба мати гарні навики, можна так сказати, похвалити Пономаренка.
І вже потрібно було відігруватись. Ми розуміли, що гра буде під іншим кутом, що ми будемо більше атакувати. І зрозуміло, що потрібно зберегти наші ворота, щоб там була одиничка, а не двієчка. І тому мені зі сторони сподобалось, тому що Шахтар виграв 2:1. От що я можу сказати. А вже вам розбирати, ми подивимось в вашій студії. Ви ж там вже скажете, що там є, – заявив Бондар в ефірі програми «Звєров про футбол».
Нагадаємо, Шахтар одразу ж після перемоги над Динамо залишив Україну.
