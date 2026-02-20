Захисник Динамо Максим Коробов поділився емоціями після дебюту за киян на офіційному рівні в матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги проти Руху (1:0). Слова 19-річного футболіста передає Tribuna.com.

Дуже радий, що дебютував в офіційному матчі за «Динамо». Дуже радий, що отримали позитивний результат, на який розраховували. Емоції від дебюту неймовірні. Загалом немає що сказати, просто дуже радий.

Маленький мандраж, чесно кажучи, відчував, але не такий великий, бо отримував ігрові хвилини на зборах, трохи з хлопцями комунікував, вони мені підказували і зараз підтримували, тому особливого мандражу не відчував.

Головне завдання було нічого не вигадувати, нікого не дивувати. Вони всі знають мої можливості. Просто грати у свій футбол та щоб був позитивний результат – позаду на нуль. Підключатись в атаку. Думаю, виконав.

Чому матч складно давався? Напевно, «Рух» така команда, важка сама по собі. Фізично підготовлені хлопці, стали в таку насичену оборону плюс стан поля не дуже якісний. Але поле для всіх однакове. Добре, що перемогли.

Обов’язково збережу першу футболку, мене вже мама просила-просила вдома повісити. Та і плакат, який отримав, теж збережу. Перший плакат – дуже приємно.