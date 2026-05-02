Сергій Разумовський

У 26-му турі української Прем'єр-ліги львівські Карпати на своєму полі приймали ЛНЗ із Черкас. Поєдинок завершився без забитих м’ячів — 0:0.

До цієї зустрічі команди ще жодного разу не розходилися миром у рамках УПЛ. У попередніх очних матчах перевагу мали львів’яни, які здобули дві перемоги, тоді як клуб із Черкас перемагав одного разу.

Перед грою окрему увагу привертала оборонна серія Карпат. Львівська команда зберігала свої ворота недоторканими протягом 565 хвилин — це був рекордний показник для клубу в чемпіонаті. У матчі проти ЛНЗ ця серія продовжилася і зрештою досягла 655 хвилин, адже суперникам так і не вдалося відкрити рахунок.

Найреальніший шанс забити у поєдинку мав ЛНЗ. На 61-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота господарів поля. Виконувати одинадцятиметровий удар взявся Артур Микитишин, проте переграти воротаря Карпат Назара Домчака йому не вдалося. 19-річний голкіпер впевнено відбив м’яч і тим самим врятував свою команду. Цей сейв став для молодого воротаря вже четвертим поспіль відбитим пенальті у матчах української Прем’єр-ліги.

Після цієї нічиєї Карпати продовжили свою безпрограшну серію в чемпіонаті. Львівський клуб не програє вже сім турів поспіль, за цей відрізок команда здобула п’ять перемог і тричі зіграла внічию.

Натомість ЛНЗ продовжив невдалу серію — команда з Черкас не може здобути перемогу вже в четвертому матчі поспіль. Через втрату очок черкасці фактично віддалилися від боротьби за чемпіонство. Наразі в активі ЛНЗ 53 очки, і в разі перемоги Шахтаря відставання від лідера може зрости до десяти пунктів. Водночас суперником гірників у турі є Динамо. Якщо ж перемогу здобудуть кияни, то вони скоротять відставання від ЛНЗ до трьох очок.

Карпати після цього туру мають у своєму активі 37 пунктів, однак їхня позиція у верхній частині таблиці ще не гарантована. Львів’яни ризикують опуститися за межі першої вісімки, адже Зоря, яка має 35 очок, може обійти їх у разі успішного результату у своєму матчі.

УПЛ, 26-й тур

Карпати – ЛНЗ 0:0

Карпати: Домчак, Сич (Мірошниченко, 72), Холод, Бабогло, Лях, Чачуа, Сапуга (Жан Педросо, 61), Бруніньйо (Рубчинський, 82), Костенко (Пауло Вітор, 82), Фаал (Карабін, 73), Алькаїн.

ЛНЗ: Паламарчук, Кузик, Драмбаєв, Муравський, Горін, Пасіч, Дідик, Рябов, Твердохліб (Пастух, 69), Ассінор (Кравчук, 79), Микитишин (Яшарі, 69).

Попередження: Чачуа 45+1, Педросо 70, Мірошниченко 90+3 – Твердохліб 19, Микитишин 64, Яшарі 76.