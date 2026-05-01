Сергій Разумовський

У 34-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на власному полі поступилася Мальорці з мінімальним рахунком. Єдиний гол у зустрічі було забито ще в першому таймі, що й вирішило долю протистояння.

Український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганков провів на полі активний матч і брав участь у більшості атак своєї команди. Вінгер завдав два удари по воротах суперника, проте обидві спроби виявилися неточними. За гру українець здійснив 64 дотики до м’яча, з них п’ять — у штрафному майданчику суперника.

Також Циганков продемонстрував непогану точність передач. Із 43 пасів 34 були точними, що становить 79%. Три передачі він виконав у фінальній третині поля. Крім того, українець двічі змусив суперників порушувати правила проти себе.

У боротьбі за м’яч вінгер виграв чотири з дванадцяти єдиноборств, що становить 33%. Водночас сам Циганков двічі порушив правила, за що заробив жовту картку. Відзначився двома перехопленнями. Оцінка: 6.2.

Долю поєдинку вирішив гол півзахисника Мальорки Саму Кости, який відзначився на 43-й хвилині зустрічі. Після цієї перемоги команда гостей набрала 38 очок у турнірній таблиці та випередила Жирону. Відрив каталонського клубу від зони вильоту наразі становить лише чотири бали.

Ла Ліга, 34-й тур

Жирона – Мальорка 0:1

Гол: Саму Коста, 43

Жирона: Гассаніга, Мартінес (Рінкон, 83), Франсес, Вітор Роке, Блінд (Рінкон, 74), Бельтран (Лемар, 74), Вітсель, Унахі, Рока (Хіль, 70), Ечеверрі (Стуані, 70), Циганков.

Мальорка: Роман, Маффео, Вальєнт, Маскарель, Мохіка, Дардер (Лопес, 79), Морланес (Льябрес, 78), Саму Коста, Торре (Лувумбу, 66), Калумба (Вірджілі, 46, Санчес, 72), Мурікі.

Попередження: Циганков 45+1, Рейс 64 – Маффео 58, Вальєнт 82, Мохіка 85