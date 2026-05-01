Сергій Разумовський

В Українській асоціації футболу триває процес пошуку нового головного тренера для національної збірної України. Після невизначеності навколо подальшої роботи нинішнього наставника Сергія Реброва керівництво організації активно аналізує можливі варіанти та проводить консультації щодо кандидатів, які можуть очолити головну команду країни.

За інформацією відомого українського футбольного журналіста, коментатора та телеведучого Ігоря Циганика, на даний момент в УАФ фактично розглядають лише дві реальні кандидатури. Йдеться про досвідченого українського спеціаліста Мирона Маркевича та італійського тренера Андре Мальдеру. Саме між цими двома фахівцями, за словами журналіста, наразі точиться основне обговорення всередині футбольної асоціації.

Циганик також зазначив, що на поточному етапі більші шанси очолити національну команду має саме Мирон Маркевич. Український наставник має великий досвід роботи як на клубному рівні, так і у збірній, а також добре знайомий із внутрішньою системою українського футболу. Це може стати важливим фактором під час ухвалення остаточного рішення керівництвом асоціації.

Останнім місцем роботи Мирона Маркевича були Карпати, які він очолював до 2024 року. Після завершення роботи у львівському клубі фахівець певний час перебуває без тренерської практики, однак продовжує залишатися одним із найавторитетніших українських тренерів. Саме тому його кандидатура регулярно з’являється у дискусіях щодо можливих змін на тренерському містку національної збірної України.

Таким чином, Циганик фактично підтвердив інформацію, що вже лунала раніше. Тиждень тому саме персони Маркевича і Мальдери називалися як основні кандидати на посаду головного тренера збірної України.