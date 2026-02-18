Мілан та Комо зустрічались в перенесеному матчі 24 туру Серії А. Матч завершився з рахунком 1:1.

Команди обмінялися голами в кожному з таймів. Гості вийшли вперед на 32-й хвилині, коли Пас скористався помилкою суперника, протягнув м'яч та на лінії штрафного пробив повз Меньяна.

По перерві Мілану вдалося відігратись, коли на 64-й хвилині Леан отримав м'яч на лінії штрафного та перекинув його над голкіпером Комо.

В час, що залишився, жодній з команд більше не вдалось вразити ворота суперника. Осічка Мілана дозволила Інтеру відірватись на 7 очок в боротьбі за Скудетто.

Серія А. 24 тур

Мілан - Комо 1:1

Голи: Леан, 64 - Пас, 32