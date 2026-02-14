Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підбив підсумки стартового матчу 25 туру Серії А проти Пізи (2:1). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Не було просто повернутися після такої довгої паузи. Піза дуже добре закривається, ми могли грати трохи чистіше і мали більше заповнювати штрафний майданчик. У другому таймі ми мали шанс забити другий гол, але не реалізували його плюс не забили пенальті. Такі ігри надзвичайно небезпечні, бо Піза дуже добре вміє залишатися в грі. У такі моменти можна втратити концентрацію - так і сталося.

Піза - незручна команда. Беремо три очки, хлопці все одно молодці, але треба обов’язково покращуватися. Це була шоста виїзна гра з останніх дев’яти, тож тепер у останніх 14 матчах буде вісім домашніх і шість виїзних.

Модрич? Що тут сказати? Це надзвичайний гравець. Всі ми маємо вчитися в нього, у нього шалена скромність. Ми раді, що він у нас є. Молодші мають скористатися цим моментом, коли тренуються й працюють разом з ним, - розповів Аллегрі.