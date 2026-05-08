Валерій Сохань

Всім привіт! Після матчів-відповідей єврокубків повертаємося до вітчизняного чемпіонату. На черзі в нас двадцять сьомий ігровий тиждень УПЛ в якому на нас очікує зустріч Полісся та Олександрії, дуель між Кривбасом та Карпатами, протистояння Зорі та Металіста 1925, а також центральний поєдинок туру між черкаським ЛНЗ та столичним Динамо, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця». Ну а всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV.

П’ятниця – 08 травня

Кривбас – Карпати – 14:15.

Відкриватиме двадцять сьомий тур протистояння між Кривбасом та Карпатами.

Попередній тур: Кривбас розділив залікові бали у гостьовому матчі проти Полтави – 3:3. Криворіжці видали ідеальний старт, вже на 2-й хвилині Карлос Парако відкрив рахунок, а на 7-й Ассан Сек подвоїв перевагу. Проте далі буквально в наступній атаці, на 8-й хвилині, суперник відіграв один м'яч, а на 16-й хвилині попереду були вже полтавці. Весь подальший час криворіжці перебували в ролі наздоганяючих і намагалися зламати щільну оборону опонентів, проте легітимно вразити ворота суперника зуміли тільки одного разу, на 85-й хвилині точний удар Бара Ліна відновив паритет, тим самим принісши гостям одне очко.

Карпати своєю чергою минулого теж розділили очки, але навпаки у безгольовому домашньому матчі проти ЛНЗ. Найкращий шанс відзначитися все ж таки мали гості, однак на заваді став Назар Домчак, який парирував удар з пенальті. Для юного голкіпера це вже четвертий поспіль відбитий удар з одинадцятиметрової позначки. Відзначаємо також загалом оборону «левів», яка тримає свої ворота «сухими» вже протягом 655 хвилин. Тепер настав час пройти перевірку від однієї з найкращих атак чемпіонату.

Турнірне становище команд: Криворіжці із сорок одним балом розташувалися на сьомому щаблі турнірної таблиці. Львів’яни відкривають другу половину таблиці – дев’ята позиція

Історія очних зустрічей: Команди між собою перетиналися тричі. Одного разу сильнішими були представники Кривого Рогу, у інших двох матчах перемагали «леви», винятком не став і матч першого кола, тоді «зелено-білі» мінімально перемогли – 1:0.

Колос – Кудрівка – 15:30.

Продовжить п’ятничний match day протистояння Колоса та Кудрівки.

Попередній тур: Колос у виїзному матчі здобув впевнену перемогу над Олександрією – 3:0. Ковалівці заволоділи ініціативою ще в першому таймі, перетворивши її у два забиті м'ячі. На 24-й хвилині Даніїл Денисенко відкрив рахунок, а на 40-й Олександр Демченко закріпив перевагу своєї команди. Другий тайм також пройшов під контролем гостей, а на 86-й хвилині Даніїл Хрипчук вийшовши на заміну одразу забив, встановивши фінальні цифри на табло «Ніки».

Кудрівка у виїзному матчі зіграла внічию з київською Оболонню – 1:1. Команда пропустила першою на 23-й хвилині і більшу частину поєдинку поступалася в рахунку. Відігратися вдалося вже у компенсований арбітром час, на 90+2-й хвилині Богдан Векляк, котрий вийшов на заміну у другому таймі, забив м'яч у відповідь та приніс Кудрівці одне очко.

Турнірне становище команд: Ковалівці розташовуються на шостій сходинці маючи у доробку сорок три бали. Колектив з Чернігівщини напевно відправиться у стикові матчі за право лишитися в УПЛ. Відзначимо, що четвертого травня клуб звільнив головного тренера Василя Баранова та його тренерський штаб. Залишок сезону командою керуватиме Олександр Протченко.

Історія очних зустрічей: В УПЛ провели один матч, тоді у першому колі представники Київщини впевнено здолали суперника 3:1.

Полісся – Олександрія – 18:00.

Протистоянням Руслана Ротаня проти своєї колишньої команди, яку минулого сезону тренер привів до срібних нагород завершиться ігровий день п’ятниці.

Попередній тур: Полісся мінімально здолало харківський Металіст 1925 – 1:0. Долю зустрічі вирішив м’яч забитий Максимом Брагару на 20-й хвилині поєдинку, після чого житомиряни впевнено зуміли довести матч до перемоги.

Олександрія своєю чергою вдома поступилася Колосу – 0:3. Таким чином «містяни» продовжили свою безвиграшну серію до вісімнадцяти матчів – останню перемогу було зафіксовано 27-го вересня минулого року.

Турнірне становище команд: Руслан Ротань змінивши клубну прописку знову бореться за «срібло», наразі житомиряни посідають третю позицію з п’ятдесятьма двома балами, а відстань до другого місця складає всього лише одне очко. Підопічні Володимира Шарана у свою чергу другі з кінця маючи у доробку тринадцять залікових пунктів.

Історія очних зустрічей: В УПЛ перетиналися між собою п’ять разів. Дві звитяги на рахунку житомирян, тричі перемагали олександрійці. В матчі першого кола сильнішим було Полісся – 3:0.

Субота – 09 травня

Рух – Верес – 13:00.

Ігровий день суботи розпочнемо протистоянням між Рухом та Вересом.

Попередній тур: Рух вдома зазнав поразки від луганської Зорі – 1:2. Львів'яни чудово розпочали поєдинок і вже на 21-й хвилині зусиллями Ігора Невеса відкрили рахунок. Команда впевнено контролювала гру, пішовши на перерву за мінімальної переваги. Однак у другій половині зустрічі суперник перехопив ініціативу. На 60-й хвилині гості зрівняли рахунок, а на 85-й хвилині луганчани забили вдруге.

Верес у домашньому поєдинку врятував нічию проти Епіцентра – 3:3. Старт матчу став справжнім ударом для рівненської команди. Гості приголомшили господарів двома швидкими голами на 5-й та 7-й хвилинах. Рівняни намагалися скоротити відставання до перерви, однак це не вдалося зробити, проте після перерви команда вийшла з абсолютно іншим настроєм і здійснила камбек. На 50-й хвилині Віталій Бойко відіграв один м'яч, а вже на 54-й Денис Ндукве зрівняв рахунок! Радість тривала недовго, адже буквально за дві хвилини суперник знову вийшов вперед. Весь залишок тайму Верес знову намагався повернути паритет і врешті-решт домігся свого на 87-й хвилині Кай Ціпот точним ударом врятував для команди надважливе очко.

Турнірне становище команд: Рух скоріше за все вирішуватиме свою долю вже у перехідних матчах, наразі чотирнадцята сходинка з двадцятьма очками. Верес убезпечив себе від небезпечної зони – десяте місце з тридцятьма очками у скарбничці, і тепер спокійно дограватиме чемпіонат.

Історія очних зустрічей: В УПЛ перетиналися дев’ять разів. У чотирьох матчах переможцем виходив Рух, тричі команди розходилися «миром», а двічі звитягу здобували рівняни. У першому колі з мінімальною перевагою перемогли рівненські «вовки» – 1:0.

ЛНЗ – Динамо – 15:30.

Футбольну суботу продовжить двобій ЛНЗ та Динамо.

Попередній тур: Черкасці в гостях розійшлися «миром» з львівськими Карпатами – 0:0. Підопічні Віталія Пономарьова були близькими до перемоги, проте Артур Микитишин не реалізував удар з пенальті.

Динамо поступилося вдома у Класичному – 1:2. Матвій Пономаренко вже на 13-ій хвилині гри ударом ледь не з центру поля відкрив рахунок, але надалі гра вирівнялася і ніхто до перерви забити не зміг. А от після 15-хвилинного відпочинку активнішими були «гірники», конвертувавши цю перевагу у два голи. «Біло-сині» намагалися повернути паритет у рахунку і навіть спромоглися зусиллями Едуардо Герреро забити, однак гол було скасовано через мінімальне положення поза грою.

Турнірне становище команд: ЛНЗ посідає друге місце з п’ятдесятьма трьома очками у своєму активі. Динамо розташовується на четвертій позиції з доробком у сорок сім балів.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні чемпіонату між собою провели п’ять матчів. Одна перемога на рахунку представників Черкас, одного разу колективи розділили залікові бали, тричі перемагали кияни.

Радіотрансляцію матчу між черкаським ЛНЗ та київським Динамо з коментарем головного редактора XSPORT та Bet.ua Олександра Сукманського можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у суботу о 15:30.

Зоря – Металіст 1925 – 18:00.

Завершать суботній ігровий день поєдинок Зорі та Металіста 1925, а також ще один матч.

Попередній тур: Зоря здобула вольову гостьову перемогу над Рухом – 2:1. На перерву луганці йшли мінімально поступаючись у рахунку та за словами капітана команди Пилипа Будківського отримала серйозного прочухана від головного тренера. І знаєте, він подіяв, спочатку на 60-й хвилині Деян Попара відновив паритет, а на 85-й хвилині поєдинку перемогу для команди вирвав вищезгаданий нами Будківський, для якого цей гол став одинадцятим цього сезону в чемпіонаті, для лідера луганців боротьба у бомбардирських перегонах у самому розпалі.

Металіст 1925 мінімально поступився житомирському Поліссю – 0:1. Таким чином харків’яни перервали свою безпрограшну серію в чемпіонаті, яка тривала шість турів.

Турнірне становище команд: Зоря замикає першу вісімку команд з тридцятьма вісьмома очками у своєму активі. Металіст 1925 з доробком у сорок п’ять балів розташовується на п’ятій позиції.

Історія очних зустрічей: Історія протистоянь налічує шість матчів. У п’яти поєдинках сильнішими були луганці, одна звитяга на рахунку харків’ян. У матчі першого кола перемогу здобула Зоря – 3:1.

Оболонь – Епіцентр – 18:00.

Паралельно з матчем на стадіоні Динамо, пролунає стартовий свисток на півночі столиці. Оболоні зустрінеться з Епіцентром у матчі за «шість очок».

Попередній тур: Оболонь у домашньому матчі втратила перемогу над Кудрівкою – 1:1. Кияни активно розпочали поєдинок і вже на 23-й хвилині вийшли вперед завдяки голу Павла Полегенька. Після цього команда контролювала гру, досить надійно діяла в обороні та була близькою до здобуття трьох очок. Проте втримати мінімальну перевагу не вдалося. У компенсований арбітром час, на 90+2-й хвилині, суперник зрівняв рахунок і відібрав у киян перемогу.

Епіцентр у надрезультативному виїзному матчі втратив перемогу над рівненським Вересом – 3:3. Команда видала просто феноменальний старт: Вадим Сидун відкрив рахунок вже на 5-й хвилині, а на 7-й Микола Миронюк подвоїв перевагу. А от старт другого тайму для кам'янчан став просто відзеркаленням першого. Господарі забили двічі протягом чотирьох хвилин і відновили паритет. Незважаючи на це Епіцентр миттєво відреагував і вже на 56-й хвилині Вадим Сидун оформив дубль, знову вивівши команду вперед. Проте відстояти переможний результат не вдалося. На 87-й хвилині суперник вирвав нічию, залишивши гостей всього лише з одним заліковим пунктом.

Турнірне становище команд: «Пивовари» наразі дванадцяті з двадцятьма чотирма очками та ще трьома потенційними пунктами за матч з Олександрією, які невдовзі мають юридично зарахувати. Епіцентр поки на сходинку вище з двадцятьма шістьма балами у своєму активі.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні перетнулися одного разу у першому колі цього розіграшу чемпіонату, тоді кияни здолали кам’янчан 2:1.

Неділя – 10 травня

Полтава – Шахтар – 15:30.

У неділю двадцять сьомий тур закриватимуть Полтава та Шахтар. Матч за домовленістю сторін відбудеться на «Арені Львів».

Попередній тур: Полтава вдома у неймовірному матчі розділила залікові бали з Кривбасом. Старт матчу був за гостями, за перші сім хвилин вони зуміли забити двічі. Однак на це полтавці дуже швидко відповіли своїми голами на 8-й та 11-й хвилинах у виконанні Ігора Коцюмахи та Даніїла Сухорочка, тим самим вирівнявши цифри на табло, а на 16-й хвилині після забитого м’яча Валерія Сада навіть вийшли вперед. Далі ініціатива перейшла назад до гостей, однак легітимно забити вони змогли тільки на 85-й хвилині, тим самим вирвавши нічию.

Шахтар у виїзному Класичному здобув яскраву вольову перемогу над київським Динамо – 2:1. Початок матчу для «гірників» видався вкрай непростим. Команда пропустила вже на 13-й хвилині. Далі гра вирівнялася і ніхто із суперників до перерви відзначитися не зумів. А от друга половина гри залишилася за Шахтарем. Вже на 50-й хвилині Лукас Феррейра точним ударом відновив паритет, а на 69-й хвилині Лассіна Траоре забив вирішальний м'яч, решту матчу гості зуміли довести до своєї перемоги. Рахунок 2:1 у Класичних цього сезону на користь донецького колективу.

Шахтар в Лізі Конференцій: Нажаль, для «гірників» шлях у Лізі Конференцій завершено. Матч-відповідь півфіналу Ліги Конференцій у Лондоні вимагав від Шахтаря справжнього футбольного дива після поразки 1:3 у першій грі. Проте казка на «Селгерст Парк» для нас, на жаль не склалася. Початок зустрічі видався вкрай важким, вже на 10-й хвилині VAR врятував «гірників» від пропущеного м'яча, скасувавши гол через офсайд, але на 25-й хвилині Педро Енріке зрізав м'яч у власні ворота. Одразу після цього донеччани зазнали ще одного удару, втративши через травму Вінісіуса Тобіаса. Незважаючи на всі ці неприємності, підопічні Арди Турана зуміли повернути паритет на табло. На 34-й хвилині у ворота влучно поцілив Егіналду і команди за рахунку 1:1 відправилися на відпочинок.

Старт другого тайму остаточно вбив надії на позитивний результат за підсумками двох матчів. На 52-й хвилині, оборону Шахтаря засмутив Ісмаїла Сарр, який знову вивів англійців вперед. Залишок часу команди просто догравали – підсумкові 1:2 для нас у Лондоні та 2:5 за сумою двох матчів, а отже український клуб припиняє боротьбу та прощається з єврокубками за крок до омріяного фіналу. Нам залишається тільки подякувати команді за те, що вони нам подарували навесні.

Турнірне становище команд: Команди абслоютно з різних полюсів турнірної таблиці. «Гірники» скоріш за все цього туру де-юре оформлять чемпіонське звання, наразі команда має у своєму доробку шістдесят три бали. Полтава – остання із дванадцятьма пунктами.

Історія очних зустрічей: Єдиного разу зустрілися у першому колі чемпіонату, тоді «помаранчево-чорні» розгромили представників Полтави – 7:1.

Фото: Пресслужби СК «Полтава», ФК «ЛНЗ», ФК «Колос», ФК «Кудрівка», ФК «Полісся», НК «Верес», ФК «Динамо», ФК «Металіст 1925», ФК «Епіцентр», ФК «Шахтар».