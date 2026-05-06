Сергій Разумовський

Українська Прем’єр-ліга підбила підсумки 26-го туру чемпіонату України та визначила головних лауреатів ігрового вікенду. За традицією, УПЛ сформувала символічну збірну туру, а також назвала найкращого футболіста та найкращого тренера за підсумками матчів.

У голосуванні взяли участь ведучі, експерти та коментатори УПЛ.ТБ, а також представники провідних українських спортивних медіа. Загалом до визначення найкращих було залучено 39 фахівців.

Від УПЛ.ТБ участь в опитуванні взяли Андрій Богданов, Віталій Волочай, Ігор Єрмаков, Володимир Звєров, Валерій Іващенко, Богдан Когут, Богдан Костюк, Олександр Костюк, Олександр Мельниченко, Сергій Тищенко, Дмитро Хомченовський, Микола Цимбал та Владислав Шалота. Також свої голоси віддали журналісти відомих спортивних видань України.

Найкращим тренером 26-го туру УПЛ було визнано наставника Шахтаря Арду Турана. Його команда здобула важливу вольову перемогу над Динамо з рахунком 2:1 у центральному матчі туру. Саме цей результат і характер гри донеччан стали головними аргументами на користь турецького фахівця.

Перевага Турана в голосуванні виявилася дуже переконливою. З 39 експертів одразу 33 поставили головного тренера Шахтаря на перше місце у своїх анкетах. Це дозволило йому майже одностайно отримати звання найкращого тренера туру.

Друге місце у тренерському рейтингу посів Руслан Ротань. Його Полісся мінімально обіграло Металіст 1925 з рахунком 1:0 та здобуло важливі три очки. Третім став Руслан Костишин, під керівництвом якого Колос упевнено переміг Олександрію на виїзді з рахунком 3:0. Він лише трохи випередив у голосуванні наставника Зорі Віктора Скрипника.

Найкращим футболістом 26-го туру УПЛ було визнано нападника Шахтаря Лассіну Траоре. Форвард став одним із головних героїв принципового протистояння з Динамо (2:1). У цьому матчі він відзначився результативною передачею та забив переможний гол, який приніс гірникам перемогу.

Траоре також отримав майже одностайну підтримку експертів. Його внесок у перемогу Шахтаря над головним конкурентом став визначальним фактором під час голосування.

До п’ятірки найкращих футболістів туру також увійшли Назар Домчак з Карпат, Вадим Сидун з Епіцентра, Максим Брагару з Полісся та Матвій Пономаренко з Динамо.

Загалом під час визначення головних героїв 26-го туру експерти згадували 21 футболіста та одразу 11 тренерів. Крім того, до списку претендентів на місце у символічній збірній туру потрапили 63 гравці.

Окрім 11 футболістів умовного стартового складу символічної збірної, УПЛ також традиційно сформувала резервну групу гравців, які отримали високу оцінку за свої виступи.

До резерву символічної збірної 26-го туру увійшли Микола Матвієнко з Шахтаря, Олександр Драмбаєв з ЛНЗ, Ростислав Лях з Карпат, Олександр Климець з Епіцентра, Деян Попара із Зорі, Бар Лін з Кривбаса, Данііл Денисенко з Колоса, Глейкер Мендоза з Кривбаса та Матвій Пономаренко з Динамо.