Павло Василенко

Борнмут готує гучний трансфер і має намір підсилити атаку молодим бразильським талантом. Як повідомляє журналіст Talksport Алекс Крук, клуб практично домовився про перехід 19-річного нападника Раяна, який яскраво заявив про себе у складі Васко да Гама.

Після того як восени лідер атак «вишень» Антуан Семеньйо пішов на підвищення до Манчестер Сіті за 65 мільйонів фунтів стерлінгів, команді Андоні Іраоли терміново знадобився новий атакувальний орієнтир. Схоже, тренерський штаб бачить саме в Раяні гравця, здатного заповнити цю прогалину.

Юний бразилець уже має солідний досвід на професійному рівні. За Васко да Гама він провів 99 матчів, у яких забив 25 м’ячів та віддав дві результативні передачі. Його універсальність – можливість діяти як на флангах, так і в ролі центрального нападника – стала одним із ключових аргументів на користь трансферу.

За інформацією Крука, сторони узгодили умови переходу, а загальна сума угоди разом із бонусами сягне близько 30 мільйонів фунтів. Очікується, що цього тижня футболіст пройде медогляд і підпише контракт.

Наразі Борнмут посідає 15-те місце в АПЛ, а вже найближчим часом команду чекає серйозне випробування – матч проти Ліверпуля.