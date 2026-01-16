Аналітики порівняли виступи Забарного в ПСЖ та Борнмуті
Українець почав грати гірше
близько 1 години тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний цього сезону неодноразово критикувався за недостатньо вдалі виступи за паризький клуб.
Аналітична платформа Data'Scout провела порівняння останнього сезону 23-річного футболіста в англійському Борнмуті з його виступом у Франції.
«Забарний перебуває не на своєму найкращому рівні. Він ще не той захисник, яким був у Борнмуті. Зниження з 73% до 64% у виграних єдиноборствах.
Зниження з 55 до 44% виграних повітряних дуелей. Ми не зійдемо з поїзда, адже він дуже перспективний захисник і має адаптуватися до ПСЖ!» – вважають аналітики.
Стало відомо, яку оцінку отримав Забарний після вильоту ПСЖ з Кубка Франції.
Поділитись