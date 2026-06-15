Сергій Разумовський

Збірна Іспанії несподівано втратила очки у стартовому матчі чемпіонату світу-2026, не зумівши обіграти Кабо-Верде. Поєдинок завершився нульовою нічиєю, а головним героєм зустрічі став 40-річний голкіпер африканської команди Возінья.

Воротар Шавіша, який виступає у другому дивізіоні Португалії, провів видатний матч проти чинних чемпіонів Європи. Іспанці мали перевагу, створювали моменти та регулярно загрожували воротам суперника, однак щоразу натикалися на впевнену гру досвідченого голкіпера.

За матч Возінья здійснив сім сейвів, допомігши Кабо-Верде втримати історичний результат. У кількох епізодах африканську збірну рятував каркас воріт, проте й сам воротар діяв на найвищому рівні та став ключовою фігурою оборони своєї команди.

Цей поєдинок став особливим для Возіньї не лише через результат. 40-річний голкіпер став найстаршим дебютантом чемпіонатів світу, якому вдалося зберегти свої ворота недоторканними. Після фінального свистка його також визнали найкращим гравцем матчу.

Для Кабо-Верде нічия з Іспанією стала гучним успіхом на старті турніру. Африканська команда зуміла стримати одного з фаворитів чемпіонату світу та набрала важливе очко в групі H.

Інший матч цього квартету між Уругваєм і Саудівською Аравією відбудеться вночі о 01:00 за київським часом. Саме після цієї гри стане зрозуміло, як виглядатиме турнірна ситуація в групі після першого туру.